Der EHC Olten zeigte sich trotz Verletzungspech zuletzt sehr stabil und siegte auch ohne seinen verletzten Kanadier Garry Nunn dreimal. Insgesamt gingen die Oltner sechsmal in Serie als Sieger vom Eis. In Weinfelden wartet nun die nächste heikle Aufgabe auf die Mannschaft von Headcoach Lars Leuenberger, der allerdings krankheitshalber nicht an der Bande stehen wird.