Der EHC Olten trifft im «Weihnachtsspiel» auf den EHC Winterthur - und tritt dabei in speziellen «Retro-Trikots» an. Gegen den Tabellenvorletzten, der zuletzt elfmal in Serie verloren hat, ist der Leader aus Olten, der seinerseits siebenmal in Folge als Sieger vom Eis ging, haushoher Favorit. Zumal Garry Nunn sein Comeback und William Rapuzzi seine Premiere beim EHCO geben werden.