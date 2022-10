Swiss League Der EHC Olten zeigt die erhoffte Reaktion und dominiert den EHC Basel beim 6:2-Sieg von A bis Z Fünf Tage nach der 2:4-Blamage in Winterthur ist der EHC Olten wieder auf die Erfolgsstrasse zurückgekehrt. Gegen Aufsteiger EHC Basel überzeugte das Team von Headcoach Lars Leuenberger mit einer dominanten Vorstellung von A bis Z und siegte auch in dieser Höhe hochverdient mit 6:2.

Eliot Antonietti, Torschütze Florian Schmuckli und Garry Nunn bejubeln das 2:0 für den EHC Olten. Marc Schumacher / freshfocus

EHCO-Headcoach Lars Leuenberger hatte von seiner Mannschaft nach der 2:4-Pleite in Winterthur am vergangenen Dienstag eine Reaktion gefordert - und er bekam sie prompt geliefert. Der EHC Olten liess bei Duell gegen Aufsteiger EHC Basel nie einen Zweifel aufkommen, wer an diesem Samstagabend das Eis als Sieger verlassen würde. Lange Zeit taten sich die Oltner zwar schwer mit dem Torschiessen, doch am Ende wurde es auch noch ein in dieser Höhe verdienter, klarer 6:2-Sieg.

Eine Statistik veranschaulicht den einseitigen Spielverlauf recht explizit: Das Schussverhältnis. 54:17 lautete es nach Ablauf der 60 Minuten. Doch der EHCO, der von der allerersten Sekunde an klar machte, dass es diesmal keine halben Sachen geben würde auf dem Eis, brauchte einen langen Anlauf, ehe sich die Bemühungen in Form von Zählbarem, also Toren, auszahlten. Bis Lukas Lhotak in der 16. Minute endlich den Bann brach, hatten die Oltner schon ein halbes Dutzend bester Gelegenheiten vergeben. Aber sie verloren die Nerven angesichts des unbelohnten Anrennens nicht.

Viel Aufwand, wenig Ertrag im ersten Drittel

Die 1:0-Führung nach 20 Minuten war gemessen an den Spielanteilen viel zu wenig. Doch mit Ablauf der halben Spielzeit lag der EHCO mit 3:0 in Front. Florian Schmuckli und Cédric Hüsler trafen aus der Distanz und sorgten für klare Verhältnisse. Daran änderte auch der schmeichelhafte Anschlusstreffer der Basler in doppelter Überzahl nicht. Ausgerechnet die EHCO-Legende Diego Schwarzenbach brachte bei seiner Rückkehr ins Kleinholz den EHCB auf die Anzeigetafel.

Am einseitigen Spielverlauf änderte jedoch auch dieses Erfolgserlebnis der Gäste wenig bis gar nichts. Die Oltner behielten den Fuss auf dem Gaspedal und zogen im Schlussdrittel durch Tore von Garry Nunn, Timo Haussener und erneut Cédric Hüsler auf 6:1 davon. Damit war nun endlich auch das Resultat den Stärkeverhältnissen entsprechend.

Am kommenden Dienstag kommts in Langenthal zum zweiten Derby der laufenden Saison und auch zum absoluten Spitzenkampf Zweiter gegen Erster. Gegen den EHC Basel zeigte der EHCO nach dem bösen Fehltritt in Winterthur in mancherlei Beziehung sehr gute Fortschritte. An diesen gilt es im Schoren nun anzuknüpfen.

Telegramm EHC Olten – EHC Basel 6:2 (1:0, 2:1, 3:1) Kleinholz. – 3167 Zuschauer. – SR: Ströbel/Arpagaus (Wermeille/Nater). – Tore: 16. Lhotak (Haussener, Sterchi) 1:0. 21. Schmuckli (Antonietti, Horansky) 2:0. 30. Hüsler (Schmuckli, Wyss) 3:0. 34. Schwarzenbach (Sablatnig, Brügger; Ausschlüsse Horansky und Leeger) 3:1. 50. Nunn (Oejdemark, Collins; Ausschluss Schwab) 4:1. 52. Haussener (Sterchi, Mosimann) 5:1. 57. Hüsler (Kast, Hächler) 6:1. 60. (59:16) Zubler (Stukel) 6:2. – Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Olten. 5-mal 2 Minuten gegen Basel. Olten: Nyffeler; Antonietti, Schmuckli; Leeger, Oejdemark; Hächler, Seiler; Maurer; Nunn, Collins, Horansky; Lhotak, Haussener, Sterchi; Neukom, Weder, DalPian; Hüsler, Kast, Wyss; Mosimann. Basel: Haller; Büsser, Molina; Zubler, Nater; Wyniger, Bachofner; Füllemann, Pozzorini; Stukel, Brügger, Sablatnig; Berger, Alihodzic, Näf; Schwarzenbach, Rexha, Schwab; Dähler, Kiss, Schnellmann. Bemerkungen: Olten ohne Heughebaert und Schwinger (beide überzählig). Basel ohne Ryser, Supinski, Cavalleri (alle verletzt) und Warmbrodt (überzählig). 9. Pfostenschuss Nunn. 10. Pfostenschuss Schmuckli