Swiss League Der EHC Olten besiegt Visp 5:2, kämpft aber immer noch mit ungewohnten Problemen Der EHC Olten musste im Heimspiel gegen den EHC Visp lange zittern, durfte am Ende aber dennoch einen 5:2-Heimsieg feiern. Die Entscheidung fiel im letzten Drittel, als Sean Collins und Timothy Kast innert 35 Sekunden ein Doppelschlag vom 2:1 zum 4:1 gelang. Trotz des Siegs war die Leistung der Oltner aber mehrheitlich durchwachsen.

Am Ende hatten sowohl die Spieler als auch die Fans des EHC Olten Grund zum jubeln. Marc Schumacher / freshfocus

Der EHC Olten ist nach der 1:4-Niederlage bei den GCK Lions am vergangenen Dienstag auf die Siegerstrasse zurückgekehrt. Gegen den EHC Visp genügten den Oltnern zwei starke Phasen, um die Partie zu ihren Gunsten zu entscheiden. In den ersten zehn Minuten sorgten Cédric Hüsler und Lukas Lhotak (mit einem wunderbaren Backhandschuss) für eine frühe 2:0-Führung des EHCO. Doch danach schlichen sich beim Swiss-League-Leader wieder die Probleme ein, die die Mannschaft schon gegen die Lions geplagt hatten. Die Fehler häuften sich, und somit auch die Chancen der Visper, die die Oltner mit ihrem aggressiven Forechecking zusätzlich plagten. Deshalb war es auch nicht erstaunlich, dass dem ersten Treffer der Walliser ein katastrophaler Fehlpass von Victor Oejdemark vorausging, Der EHCO-Verteidiger servierte den Puck dem Visp-Kanadier Jake Virtanen pfannenfertig auf die Kelle.

Und so ging das in diesem Stil weiter. Die Visper besassen auch im zweiten Drittel lange Zeit die besseren Möglichkeiten. Nur dank deren Abschlussschwäche, einer ordentlichen Portion Glück (Virtanen traf zweimal nur das Gehäuse) gepaart mit ein paar tollen Paraden des starken EHCO-Goalies Gianluca Zaetta, konnten die Gastgeber ihren knappen Vorsprung behaupten. Gut war das, was die Oltner zeigten, besonders punkto Defensivverhalten, keineswegs.

Der entscheidende Doppelschlag

Umso überraschender war es, wie sich die Partie im letzten Drittel entwickelte. Die Oltner zogen zu Beginn des Schlussabschnitts ihre zweite gute Phase ein und schafften mit einem Doppelschlag innert 35 Sekunden ein wenig aus dem Nichts die Entscheidung. Sean Collins, mit einem wunderbaren Ablenker, sowie Rückkehrer Timothy Kast, neben Zaetta an diesem Abend der klar stärkste Oltner, sorgten für einen 4:1-Vorsprung und damit die Vorentscheidung. Selbst nach Gählers Anschlusstreffer geriet der Swiss-League-Leader nicht mehr in Gefahr, dieses Spiel noch verlieren. Captain Larri Leeger sorgte mit seinem Treffer ins leere Visper Tor für den 5:2-Schlussstand.

Fazit: Man kann es als positives Signal werten, wenn der EHC Olten auch nach einer phasenweise ungenügenden Vorstellungen gegen einen Konkurrenten wie Visp mit einem klaren Sieg vom Eis geht. Trotzdem sind die defensiven Unzulänglichkeiten, die sich zuletzt offenbarten, ein Problem, dessen die Oltner Herr werden müssen. In fünf Wochen beginnen die Playoffs, dann muss die Maschinerie wieder tadellos funktionieren.

Telegramm EHC Olten - EHC Visp 5:2 (2:1, 0:0, 3:1) Kleinholz. – 3194 Zuschauer. – SR: Fausel/Vikman (Baumgartner/Bachelut). – Tore: 2. Hüsler (Haussener, Hächler) 1:0. 11. Lhotak (Kast, Bircher) 2:0. 16. Virtanen 2:1. 45. (44:58) Collins (Nunn, Leeger) 3:1. 46. (45:33) Kast (Lhotak, Antonietti) 4:1. 53. Gähler (Scheel) 4:2. 58. Leeger (Kast; Visp ohne Goalie) 5:2. – Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Olten. 1-mal 2 Minuten gegen Visp. Olten: Zaetta; Scheidegger, Antonietti; Leeger, Oejdemark; Bircher, Hächler; Schmuckli; Horansky, Collins, Nunn; Lhotak, Kast, Sterchi; Puide, Weder, Mosimann; Wyss, Haussener, Hüsler; Schwinger. Visp: Matteo Ritz; Eigenmann, Heinen; Gähler, Ahlström; Weisskopf, Eggenberger; Furrer; Scheel, Mäder, Kuonen; Riatsch, Wüest, Virtanen; Forget, Schirjajew, Bogdanoff; Oehen, Andy Ritz, Langenegger; Burgener. Bemerkungen: Olten ohne Neukom, Maurer, DalPian, Nyffeler (alle verletzt) sowie Heughebaert (Huttwil), Rapuzzi und Hänggi (beide überzählig). Visp ohne Merola (verletzt). 8. Pfostenschuss Virtanen. 31. Pfostenschuss Virtanen. 32. Lattenschuss Nunn. 57. Timeout Visp. Visp ab 56:50 ohne Goalie.