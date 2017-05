Der FC Baden gewann eine wichtige Partie auf dem Weg in die Aufstiegsspiele gegen den FC Luzern II mit 1:0. Den einzigen Treffer erzielte Goran Antic per Kopf. Nach einem Freistoss konnte sich der Stürmer im Rücken der Abwehr absetzen und eine Hereingabe verwerten. 20 lange Minuten später pfiff Schiedsrichter Raphael Gentile die Partie ab und erlöste die Badener.

Der Sieg war harte Arbeit. 90 Minuten musste die FCB-Bank bangen, dann waren die drei Punkte im Trockenen. Angesprochen auf die Schlussphase sagte FCB-Trainer Thomas Jent : «Wir haben versucht, das Spiel zu kontrollieren. Und das ist uns zum Glück gelungen.»

Showdown in der letzten Runde

Wie bedeutsam dieser Sieg ist, zeigt ein Blick auf die direkten Konkurrenten für die Aufstiegsspiele. Sowohl Solothurn (4:0 in Schötz) als auch Münsingen (3:2 gegen Sursee) gingen als Sieger vom Platz. Ohne die drei Punkte gegen Luzern wäre der FC Baden auf Rang 4 abgerutscht. Aufgrund des besseren Torverhältnisses zog der FC Solothurn am FCB vorbei auf Platz zwei. Der FC Münsingen liegt nur einen Punkt hinter den beiden Teams.

Somit kommt es in der letzten Runde der Meisterschaft zum Showdown. Nach den Niederlagen von Lancy (Gruppe 1) und Wettswil-Bonstetten (Gruppe 3) ist nun klar, dass es auch der Drittplatzierte der Badener Gruppe 2 in die Aufstiegsspiele schafft. Während Münsingen in Zug zu Gast ist und Solothurn den SR Delémont empfängt, kommt es zum Aargauer Derby. Am Samstag, 27. Mai, fordert der FC Baden auswärts den FC Muri. Die Freiämter, die nach einer 1:5-Niederlage in Buochs als Absteiger feststehen (siehe Haupttext), könnten der Esp-Truppe also noch ein Bein stellen. «Wir wollen in die Aufstiegsspiele. Dafür müssen wir Muri schlagen», sagte FCB-Trainer Jent. (lmu)