«Spätestens in fünf Jahren mit Derendingen in der NLA»

Die beiden jungen Frauen müssen keine Sekunde nachdenken, wo sie sich in fünf Jahren sehen, was den Fussball betrifft. «Mit Derendingen in der NLA», sagt Katrin Suter stellvertretend. Der Aufstieg soll aber schon früher gelingen. Die NLA wird auf die kommende Saison um zwei Teams vergrössert. Der Dritte der NLB darf sich zudem in der Barrage gegen den Letzten der NLA versuchen. «Die Chance war noch nie so gross wie dieses Jahr. Wenn wir jetzt nicht angreifen, wann dann», stellt Suter in den Raum und relativiert sogleich, dass der Aufstieg nicht schon zwingend diese Saison realisiert werden müsse.

Der Auftakt in die neue Saison war zwiespältig. Nach dem Fehlstart gegen Rapperswil (2:6) schlugen die Derendingerinnen Walperswil und Luzern. «Gegen Luzern hat von A bis Z alles gepasst. Wir waren als Team sehr kompakt», blickt Lina Schläfli zurück. Gegen Walperswil sei es nach Startschwierigkeiten am Ende aufgegangen. «Im ersten Spiel waren wir nicht bereit, zu nervös und überhastet.» Katrin Suter ergänzt, dass das Resultat zu hoch ausgefallen sei. Die Effizienz sieht sie aktuell als Manko des Teams: «Wir spielen uns Chancen heraus, sind dann aber ungenau in der Box und auch die Kaltblütigkeit fehlt. Wenn wir da noch zulegen, wird es für jeden Gegner schwierig gegen uns.»

Der wohl grösste Brocken in der Liga sei der FC Thun. Auch Aarau, Yverdon, Rapperswil und die U21 des FC Zürich, die allerdings nicht aufsteigen darf, sind in ihren Augen Anwärter auf die Spitzenplätze. Mittlerweile kennen sie die Gegnerinnen in der NLB gut. Suter spielte mal beim FC Aarau und studiert zusammen mit Spielerinnen von Thun, Schlieren und Walperswil. «Bei Yverdon sind ein paar Spielerinnen, die mit mir bei YB waren», fügt Schläfli hinzu. «Wir wissen eigentlich schon sehr viel über unsere Konkurrenten.»

Ein wertvoller Abstecher zum FC Aarau

Das Team des SC Derendingen ist jung. Das Durchschnittsalter wohl nicht viel über 20, schätzen sie. «Mit 22 gehöre ich schon zu den Erfahrensten. Das ist wahnsinnig», sagt Suter. Die Kestenholzerin spielt seit den F-Junioren Fussball. So richtig erinnern kann sie sich an ihren Einstieg nicht mehr. Ihr Vater sei auch Fussballer gewesen, ihr Bruder spielt ebenfalls. «Ich weiss noch, dass damals alle sagten, sie zieht das sowieso nicht lange durch.»

Alleine deshalb sei sie drangeblieben. Beim FC Kestenholz durchlief sie alle Juniorenstufen, danach spielte sie ein halbes Jahr in der kantonalen U16- und zwei Jahre in der U18-Auswahl. Von dort ging es weiter zur U19 des SC Derendingen. Dieser schaffte 2017 erstmals den Aufstieg in die NLA. Für Suter war es allerdings ein zu grosser Schritt. Die Verteidigerin wechselte deshalb zum FC Aarau. Zuerst spielte sie für die U19, dann stieg sie mit dem Fanionteam in die NLA auf.