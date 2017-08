Der Aufsteiger FC Oensingen, der in den letzten zwei Saisons von der 4. in die 2. Liga durchmarschiert war, startete mit einem 3:1-Heimsieg gegen Bellach in die neue Saison. Nach dem 0:1-Pausenrückstand sorgte Bojan Djuric mit einem Doppelpack in der zweiten Halbzeit für die Wende zugunsten der Bechburg-Elf. Der Neo-Oensinger Borislav Jankovic, der vom FC Klus/Balsthal kam, sorgte in der 88. Minute für die Entscheidung.

Auch der zweite Aufsteiger, der FC Lommiswil, verkaufte seine Haut teuer. Für einen Punktgewinn reichte es gegen den FC Subingen, den Absteiger aus der 2. Liga inter, allerdings nicht. Aaron Sperisen avancierte mit seinem Treffer in der 76. Minute zum Matchwinner für die Subinger. Es war das einzige Tor der Partie.

Am torreichsten war das Spiel zwischen Iliria und Härkingen. Oumaray und Stecher brachten die Gäuer mit zwei längen in Vorsprung. Sulejmani (39.) und ein Eigentor des FCH (45.) sorgten für den vermeintlichen ausgeglichenen Pausenstand. Doch der Härkinger Schaller hatte etwas dagegen und brachte seine Farben in der Nachspielzeit wieder in Front. In der zweiten Halbzeit stellte Oumaray mit seinem zweiten Treffer des Abends die Zwei-Tore-Führung wieder her. Für den Absteiger Iliria reichte es in der Folge nur noch zum Anschlusstreffer in der 90. Minute.

Den höchsten Sieg des ersten Spieltags feierte der SC Blustavia. Die Stadt-Solothurner bezwangen den FC Welschenrohr auswärts mit 3:0. Syfrig lenkte das Spiel bereits in der 4. Minute in die richtigen Bahnen für „Blusti“. Nach einer knappen halben Stunde Spielzeit erhöhte Spring per Elfmeter auf 2:0, Oetterli traf in der zweiten Halbzeit zum 3:0-Schlussresultat. Mit einem Unentschieden musste sich der Zweite der letzten drei Saisons, der SC Fulenbach zum Auftakt gegen den FC Mümliswil begnügen. Fabian Wyss legte in der 44. Minute für den SCF vor, in der 58. Minute gelang den Guldentalern der Ausgleich.

In der zweiten Runde vom kommenden Wochenende trifft Blustavia auf Grenchen (Sa, 17.00), Bellach auf Subingen (Sa, 18.00) und Trimbach auf Lommiswil (Sa, 18.30). Am Sonntag empfängt Mümliswil den FC Iliria (11.00), Oensingen den SC Fulenbach (14.00) und Härkingen den FC Welschenrohr (14.30). (raw)