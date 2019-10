Souverän zum fünften Sieg in Serie: Der EHC Olten untermauert seine Fortschritte mit einem kaum gefährdeten Erfolg bei der unbequemen EVZ Academy

Glücklich der Trainer, der nach dem fünften Sieg in Serie seiner Mannschaft noch nach dem Haar in der Suppe suchen darf! EHCO-Headcoach Fredrik Söderström nahm die Gratulationen für die nächsten drei Zähler auf dem Punktekonto der Powermäuse zwar gerne entgegen, betonte aber im nächsten Atemzug: «Ich war ein wenig unzufrieden nach dem zweiten Drittel. Nicht wegen taktischen oder spielerischen Belangen. Sondern deshalb, weil wir nicht mehr mit der richtigen Mentalität ans Werk gingen. Für uns ist es inakzeptabel, punkto Arbeitseinstellung schummeln zu wollen. Wir fühlten uns nach dem sehr guten ersten Drittel offensichtlich zu sicher.»

Mit seiner Einschätzung hatte der Schwede nicht ganz Unrecht, dennoch darf man sie auch als «jammern auf hohem Niveau» bezeichnen. Was vor allem eines zeigt: Der EHC Olten ist auf dem Weg, seinem Anspruch als Spitzenteam der Swiss League gerecht zu werden.

Beim 4:1-Sieg bei der EVZ Academy, einem Kontrahenten, gegen den die Oltner schon oft schlecht ausgesehen haben, zeigte die Söderström-Truppe –von ein paar Durchhängern abgesehen – eine reife Leistung.

Fehlende Chancenauswertung im zweiten Drittel

Vor allem das erste Drittel war sehr gut. Der EHCO nahm sofort das Spieldiktat in die Hand und setzte damit die Vorgaben des Trainers überzeugend in die Tat um: «Wir haben schon vor dem Spiel gesagt, dass wir uns nicht ihrem Level anpassen dürfen, sondern unsere Qualitäten ausspielen müssen. Zeigen, dass wir das talentiertere, routiniertere Team sind und das Geschehen kontrollieren.»

Garry Nunn belohnte die Oltner mit einem wunderbaren Treffer im Powerplay zum 1:0. 1,3 Sekunden vor der ersten Drittelspause erhöhte Riccardo Sartori auf 2:0 für die Gäste. Die Zweitoreführung war fast ein zu karger Lohn für eine konzentrierte und disziplinierte Darbietung.

Doch dann kam die Phase, an der Fredrik Söderström keine Freude hatte. Die Oltner agierten tatsächlich etwas sorgloser und weniger zielstrebig. Vergaben in der Offensive reihenweise beste Gelegenheiten, liessen dafür die Zuger aber auch mehr gewähren, so dass der Anschlusstreffer durch Stoffel nicht ganz unlogisch war.

Die Vorgaben sehr gut umgesetzt

Wie gefestigt eine Mannschaft ist, lässt sich aber immer auch daran ablesen, wie sie auf Widerwärtigkeiten zu reagieren vermag. Der EHCO tat dies im letzten Drittel wieder mit Klasse.

Erst nutzte einer der vier Zuger Rückkehrer in Reihen der Oltner, Janis Elsener, eine Unaufmerksamkeit in der Academy-Defensive zu seinem ersten Treffer im grünweissen Dress. Für die Entscheidung waren schliesslich die beiden Oltner Kanadier Garry Nunn und Dion Knelsen besorgt. In Unterzahl zogen die beiden Legionäre unwiderstehlich davon und verwerteten den Konter auf sehenswerte Art und Weise.

Mit dem fünften Meisterschaftssieg in Serie haben sich die Oltner nun in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt. Und noch viel wichtiger: Die Mannschaft spielt mit einem klaren Plan, setzt die taktischen Vorgaben der Trainer um und agiert entschlossen.

Noch erfreulicher ist die Perspektive, dass am Donnerstag im Heimspiel gegen Tabellenschlusslicht Ticino Rockets mit Anthony Rouiller und Stan Horansky zwei langzeitverletzte Schlüsselspieler mit grösster Wahrscheinlichkeit ihr Comeback geben werden. Dann hat Fredrik Söderström sogar die Qual der Personalwahl.