Der TC Froburg Trimbach strebt in seiner vierten NLA-Saison ein weiteres Mal die Teilnahme an der Finalrunde der besten vier Teams an. Durchaus ein realistisches Ziel, aber auch kein Selbstläufer, denn die sechs Mannschaften sind in diesem Jahr ziemlich ausgeglichen.

Klar ist aber, dass die Trimbacher im zweiten Spiel vom kommenden Donnerstag gegen CT Neuchâtel einen Sieg brauchen, denn die Romands sind auf dem Papier das schwächste Team. «Neuchâtel müssen wir schlagen. Alle anderen Teams werden sich wohl einen harten Kampf um die Finalrundenplätze liefern. Und wir wollen uns einen dieser Plätze holen», so Meyer.

Hotel nur eine Woche gebucht

Dafür brauchen die Trimbacher bereits am Dienstag Punkte aus der Begegnung gegen GC. Und auf dieses Aufeinandertreffen freuen sich die Trimbacher besonders. «Als wir vor zwei Jahren ebenfalls auswärts gegen GC gespielt hatten, war Roger Federer auf der Anlage und bereitete sich auf die US Open vor. Wir hoffen natürlich, dass er auch diesmal wieder dort sein wird. Das wäre ein absolutes Highlight gleich zu Beginn der neuen Saison», so Meyer.

Während die Trimbacher die Finalrunde ins Visier nehmen, will man beim TC Schützenmatt in erster Linie den Ligaerhalt schaffen. Die Finalrunde ist derzeit kein Thema. Das zeigt auch die Tatsache, dass Yves Derendinger das Hotel, in dem die Verstärkungsspieler ab Montag untergebracht sind, lediglich bis zum Dienstagabend in der darauffolgenden Woche reserviert hat. Dann nämlich geht die Gruppenphase zu Ende.

«Aktuell rechnen wir damit, dass wir gegen Neuchâtel um den fünften Platz spielen werden. Sollten wir aber gut starten und in den ersten Runden schon viele Punkte holen, würden wir natürlich reagieren und schauen, dass die Spieler auch in der Finalrunde noch dabei sind», so Derendinger. Ein Zusatzaufwand, den der Captain des TC Schützenmatt im Erfolgsfall sicherlich gerne auf sich nehmen würde.