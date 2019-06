Für ihre Erfolge im Aerobic und ihren jahrelangen Einsatz für den Damenturnverein Laupersdorf erhielt Ramona Probst 2018 den Solothurner Sporpreis verliehen. Die 30-jährige Laupersdörferin ist mehrfache Schweizer Meisterin im Paar- und Team-Aerobic.

Dieses Jahr wollte sie ihre Aktivkarriere mit zwei Höhepunkten eigentlich ausklingen lassen. Einerseits war der Start am Eidgenössichen Turnfest in Aarau geplant; zusammen mit Michel Anken wollte sie den Titel im Paar-Aerobic verteidigen, den sie sich das Duo 2013 in Biel gesichert hatte. Ende Oktober stehen ausserdem die Aerobic-Schweizer-Meisterschaften an, welche der DTV Laupersdorf selber durchführt.

Doch die Wettkämpfe der Aktiven am Samstag in Aarau fanden ohne die Favoriten Probst/Anken statt. Der Grund ist eine gravierende Verletzung. «Mein Knie ist ein Trümmerhaufen», bedauert Ramona Probst. «Laut dem Arzt habe ich auch keine Chance, an der Heim-SM im Oktober an den Start zu gehen.»

Sie lässt trotzdem nichts unversucht und holt heute noch eine Zweitmeinung ein. Die Hoffnung ist allerdings gering. «Es tut weh, dass wir den Titel am Eidgenössischen nicht verteidigen konnten. Michel und ich waren mega bereit. Bis zu meiner Verletzung hat einfach alles gestimmt.»

0,03 fehlte zur Goldmedaille

Seit 2008 ist Probst beim DTV Laupersdorf die Leiterin der Aerobic-Abteilung. Ihre jüngsten Schützlinge holten am ersten Wochenende des ETF 2019 die Silbermedaille im Team-Aerobic der Jugend. Der Erfolg sei ein schöner Trost dafür, dass sie selber passen musste bei den Aktiven.

«Ich freue mich riesig über diesen zweiten Platz. Die 9,77 ist eine super Note. Ich glaube, es war sogar die dritt- oder viertbeste, die am ersten Wochenende in den schätzbaren Disziplinen erzielt wurde.»