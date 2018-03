«Wir hatten nach dem dritten Drittel in der Pause gesagt, dass wir genauso weiterspielen sollen, wie wir das in den letzten zehn Minuten taten: Kompakt, angriffig und druckvoll», so Schirjajew, der die Szene wie folgt beschreibt: «Wir gewannen das Bully und machten sofort Druck. Wyss und Haas spielten mir die Scheibe vors Tor. Ich drehte mich und wollte die Scheibe nur irgendwie aufs Tor bringen. Dann war sie drin», so Schirjajew, der betont haben will, dass nicht er, sondern die Mannschaft als Sieger im Vordergrund stehen soll. «Das Team hat gekämpft, jeder für jeden.»

Und das Rezept der Aufholjagd? Geduld und der stetige Glaube an eine Wende. So habe man sich selbst nach 40 Minuten in der Kabine gegenseitig aufgemuntert.

«Wir hatten nichts mehr zu verlieren. Wir wussten, dass wir ein solches Spiel auch wenden können, wie Thurgau es tat. Und wurden belohnt», sagt Marc Grieder, der das Captainamt des angeschlagenen Cédric Schneuwly übernahm.

Und er meint abschliessend kämpferisch: «Das Momentum ist wieder auf unserer Seite. Wir gehen am Freitag mit einem guten Gefühl nach Weinfelden.»