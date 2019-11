prev next

Nach acht Siegen in Serie müssen die Oltner wieder einmal ohne Punkte das Eis verlassen. Dank Toren von Sartori (1:0) und Nunn (2:1) ging der EHC Olten zwar zweimal in Führung, musste aber auch jeweils den Ausgleich hinnehmen. Im letzten Drittel wurde es noch bitterer für die Powermäuse: Sie kassierten in Unterzahl das 2:3 und konnten darauf nicht mehr reagieren.