Solothurn setzte seinen eindrücklichen Lauf in Langenthal mit dem 16. Wettbewerbs-übergreifenden Sieg beeindruckend fort. Die Truppe von Dariusz Skrzypczak führt die Tabelle weiterhin ungeschlagen elf Punkte vor dem in der Meisterschaft ebenfalls noch nie bezwungenen Münsingen, gegen das die Solothurner beim 1:1 am 21. Oktober 2017 die einzigen beiden Punkte abgeben musste, an.