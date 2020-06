Sieben Nationalspieler und ein albanischer Angreifer

Schönenwerds neuer Trainer für die im Oktober startende Saison ist seit letzter Woche bekannt. Der 42-jährige Slowene Bogdan Kotnik übernimmt das NLA-Team von Bujar Dervisaj, der nebst seinem Engagement beim Nationalen Trainingszentrum in Aarau die sportliche Leitung bei Volley Schönenwerd übernimmt (wir berichteten). Allmählich zeigt sich auch, mit welchen Spielern der neue Headcoach in der Kampagne 2020/21 arbeiten kann. Passeur Reto Giger kehrt nach zwei Jahren beim Ligakonkurrenten Näfels und zuletzt je einem Jahr in der polnischen und der estnischen Liga zurück. Dies vermeldete der Klub bereits Ende Mai.

Was gleichzeitig bedeutet, dass der polnische Passeur Nikodem Wolanski Volley Schönenwerd nach einer Saison wieder verlässt – wie auch sein Landsmann Marcin Ernastowicz. Der 23-jährige Angreifer zieht nach zwei Saisons weiter in die deutsche Bundesliga. Reto Gigers Back-up auf der Zuspieler-Position heisst Tobias Moser. Der 18-jährige Junioren-Nationalspieler durfte schon 2019/20 etwas NLA-Luft schnuppern. Viele Verlängerungen und der zweite Transfer Nun gaben die Verantwortlichen des Klubs bekannt, dass diverse weitere Spieler ihren Vertrag bei Volley Schönenwerd verlängert haben. Auf der Diagonalposition kann der Klub weiterhin auf die Dienste von Yves Roth zählen. Auch was die Liberos betrifft, ist Kontinuität angesagt: Schönenwerd setzt auch in der nächsten Meisterschaft auf das Duo Julian Fischer und Luc Kiener.

Ebenfalls weiter an Bord sind die beiden Mittelblocker Christopher Frame und Mischa von Burg. Mindestens eine weitere Spielzeit dranhängen wird auch der dienstälteste Schönenwerder – der Aussenangreifer und letztjährige Captain Leandro Gerber. Auf der gleichen Position wird Luca Ulrich ab Oktober seine dritte Saison bei den Schönenwerdern in Angriff nehmen. Dazu kehrt Luca Häfliger aus einer längeren Verletzungspause zurück. Nach seiner Operation an der Schulter soll der 22-Jährige allerdings behutsam aufgebaut werden, heisst es vonseiten der Klubleitung.

Mit Redjo Koci erhält das Trio um Gerber, Ulrich und Häfliger nun einen neuen Mitstreiter auf der Annahmeposition, wie der Klub gestern informierte. Der 25-Jährige kommt von Dinamo Bukarest zu Volley Schönenwerd. Vor seinem Engagement in Rumänien spielte der 203 Zentimeter grosse Albaner in Tschechien, im Oman und in Finnland. «Er verfügt über viel internationale Erfahrung. Nicht nur mit dem Nationalteam Albaniens, sondern auch auf Klubebene», äussert sich Sportchef Daniel Bühlmann zum Transfer. «Er ist wegen seiner Grösse sehr athletisch und wir erhoffen uns von ihm, dass er für viel Stabilität in der Annahme sorgt.»