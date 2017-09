Gewehr 300 Meter

Mit dem hervorragendem Rundenhöchstresultat von 1541 Punkten baute der Schützenverein Niederbuchsiten seine Führung in der Liga A aus. Spannung verspricht der Kampf um den letzten Finalplatz, bzw. die beiden Abstiegsplätze, beträgt doch die Differenz zwischen Walterswil und Boningen nur zwei Punkte. In den beiden B-Ligen scheinen die Würfel um den Aufstieg gefallen sein, denn die beiden Spitzenreiter Aeschi RSV und Oekingen SG haben vor der letzten Runde einen beruhigenden Vorsprung auf die Zweitplatzierten vor der noch ausstehenden letzten Runde.

In der 1. Liga kann sich jedoch keiner der vier Spitzenreiter sicher fühlen, den Aufstieg bereits geschafft zu haben. Die Abstände auf ihre Verfolger betragen nur zwischen zwei und 15 Punkten, so dass die letzte Runde die Entscheidungen bringen wird. Im Moment führen Matzendorf SG, Hofstetten-Flüh SG, Lüterswil-Biezwil SG und Gunzgen MS ihre Gruppen an. In der 2. Liga sind die verschiedenen Mannschaften in ihren Gruppen ein wenig näher zusammengerückt.

Junioren 300 Meter

Auch nach der zweiten Runde führt Messen 1 mit 736 Punkten vor Niederbuchsiten mit 724 Punkten die Tabelle an. Es folgen Welschenrohr SV 2, Neuendorf-Härkingen, Aedermannsdorf- Herbetswil und Fulenbach-Kappel. Ob diese sechs Mannschaften auch den Final erreichen werden, wird sich zeigen.

Pistole 50 und 25 Meter

In der A-Liga verringerte Oberbuchsiten mit dem Rundenhöchstresultat seinen Rückstand auf die nach wie vor führenden Pistolenschützen von Langendorf. Die beiden letztplatzierten Gerlafingen PC und Oberbuchsiten 2 reduzierten ihren Rückstand auf das viertplatzierte Büren PC und kämpfen somit alle noch um den letzten Finalplatz bzw. den Abstieg.

Wie auf 300m können in den B-Ligen die Führenden sich auf den Aufstieg vorbereiten, denn ihre Führung bauten sowohl Seewen PC als auch Solothurn-Stadt weiter aus und liegen nun sehr deutlich vor den Zweitplatzierten.