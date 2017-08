Die Sieger sollen an der Jura Top Tour, die 2001 als Nachfolge-Event des Solothurner Berglaufcups ins Leben gerufen wurde, aber nicht im Vordergrund stehen. Die Bergläufe sollen ein Volksanlass für die breite Masse sein, dies die Idee des Veranstalters. Jeder kann mitmachen, eine Lizenz ist nicht nötig. Doch die Beliebtheit scheint in den letzten Jahren etwas gelitten zu haben, was der Blick auf die Teilnehmerzahlen aufzeigt.

Sinkende Teilnehmerzahlen

Beim Startlauf in der Hängedörfer Tüfelsschlucht waren Ende April im Vergleich zum Vorjahr über hundert Läuferinnen und Läufer weniger am Start. 2011 nahmen insgesamt noch rund 700 teil, heuer waren es noch 510. Auch am Gempen-Berglauf in Dornach ging die Teilnehmerzahl seit 2014 von 825 zu aktuell 734 kontinuierlich zurück. Auf den Grenchenberg kraxelten 2013 sowie 2015 noch über 500 Laufbegeisterte, Ende Juni waren es noch 352. Gleiches Bild auch am Roggen: In Oensingen waren bis 2014 jeweils noch weit über 400 Starter dabei, dieses Jahr waren es nur 373.