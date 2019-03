Der glatte Durchmarsch des EHC Olten in der Viertelfinalserie gegen den EHC Visp war vor allem einer kompletten Teamleistung geschuldet. Die Mannschaft rückte angesichts der schwerwiegenden personellen Ausfälle (Jewgeni Schirjajew, Stan Horansky, Marco Truttmann plus der langzeitverletzte Daniel Eigenmann) zusammen und trat als kämpferisch starkes Kollektiv auf.

Es ist schwierig, aus der zwar nicht immer ganz sattelfest wirkenden, aber meistens gut organisierten Oltner Defensive einen Spieler herauszupicken. Tim Bucher ist deshalb der Auserwählte, weil er den grössten Leistungssprung im Vergleich zum bisherigen Saisonverlauf gemacht hat. In der Qualifikation war der 30-Jährige eher Schwachpunkt denn tragende Säule in der EHCO-Abwehr und hatte am Ende die mit Abstand schlechteste Plus-/Minus-Bilanz aller Oltner Spieler (Minus 9).

Besonders in den beiden knappen Partien, welche die Powermäuse nach Verlängerung gewannen, hielt der 35-Jährige sein Team mit starken Paraden zu kritischen Zeitpunkten im Spiel. Vergangenes Jahr erlebte er in den Playoffs gegen Thurgau einen klassischen Fehlstart und musste seinen Platz an Matthias Mischler abtreten. Heuer lässt Simon Rytz keine Zweifel aufkommen, wer die Nummer eins im Tor der Oltner ist.

Es scheint, dass mit dem vor dem Playoff-Start verkündeten Entscheid, dass er Ende Saison seine Karriere beenden wird, eine tonnenschwere Last von Tim Bucher abgefallen ist. Ausserdem tut ihm die Präsenz von Playoff-Verstärkung Clarence Kparghai als Verteidigungspartner offensichtlich gut. Um den Aufstieg auch noch statistisch zu unterstreichen: Mit Plus 6 wies Bucher vor den Partien vom Sonntag die beste Plus-Minus-Bilanz der ganzen Liga auf.

Es passt, dass der Chrampfer am Flügel mit seinem dramatischen Ausgleich zwölf Sekunden vor dem Ende des dritten Spiels und dem Siegtreffer in der folgenden Verlängerung zum grossen Helden avancierte und die Weichen für seine Mannschaft damit entscheidend in Richtung Halbfinal-Qualifikation stellte. Es sind letztlich Spieler wie Silvan Wyss, die lange Zeit nur eine Nebenrolle spielen, die im richtigen Moment für den Unterschied sorgen können.

Cason Hohmann

Erst den angestammten Center verlieren und dann auch noch den gewohnten Sturmlinienpartner am anderen Flügel? Kein Problem für einen Spieler wie Cason Hohmann. Auch ohne seinen kongenialen Mittelmann Jewgeni Schirjajew, dem er einige dessen 30 Tore in der Qualifikation auflegte, sowie dem läuferisch und technisch starken Stan Horansky (ab Spiel 3) funktionierte der Oltner Topskorer in den Playoffs bisher so, als sei nichts geschehen.