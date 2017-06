Jetzt ist der Klub unter Trainer Vincenzo Salerno auf dem Höhepunkt angelangt: Solothurner Meister und Aufsteiger in die 2. Liga inter. Den Grundstein dafür legten die Biberister mit einer sensationellen Vorrunde. Sie holten 28 von möglichen 33 Punkten und sicherten sich mit sechs Zählern Vorsprung den Titel des Wintermeisters.

Trotz eines Durchhängers mit drei Unentschieden zu Beginn der Rückrunde verteidigte Biberist das Polster in der zweiten Saisonhälfte ohne Mühe. Bereits am vorletzten Spieltag konnte die Meisterfeier steigen. «Diese Emotionen bleiben uns für den Rest unseres Lebens in Erinnerung. Ein unglaublicher Moment für das Team und den Verein», freute sich Trainer Vincenzo Salerno.

Duell um die Torjäger-Kanone

Der SC Fulenbach muss sich somit wie bereits im Vorjahr mit dem zweiten Platz begnügen. Am Ende fehlten fünf Punkte zum Spitzenplatz. Die Fulenbacher drehten zu spät auf, hatten zur Saisonhalbzeit erst 18 Punkte auf dem Konto. Trotz neun Siegen und zwei Remis in der Rückrunde konnte Trainer Martin Herts Equipe den Rückstand nicht mehr wettmachen. Bemerkenswert: Simon Affentranger, der auf die Rückrunde zu seinem Stammklub zurückkehrte, hätte sich beinahe den Titel des Topskorers geholt. Zwanzig Tore - davon elf beim historischen 15:1-Sieg gegen Trimbach - in zehn Spielen reichten nur knapp nicht.

Den Zweitliga-Topskorer stellt heuer der drittplatzierte FC Härkingen. Der 22-jährige Angreifer Yanick Oumaray erzielte in 22 Meisterschaftsspielen 22 Tore. Der Kampf um die Torjäger-Kanone wurde erst am letzten Spieltag entschieden. Auf spektakuläre Weise: Sowohl Fulenbachs Affentranger als auch Yanick Oumaray erzielten fünf Tore.

Grenchen ist das fairste Team

Der FC Grenchen erlebte nach zwei Abstiegen in Folge erneut keine ruhige Saison. Nach vier Rückrundenpartien wurde Trainer Roland Hasler freigestellt. Am Ende mussten sich die Grenchner mit dem vierten Platz abfinden. Immerhin dürfen sie sich aber als fairstes Team der Liga bezeichnen.

Der fünftplatzierte FC Bellach hatte seinen Saisonhöhepunkt im Pokal. Mit einem 1:0-Finalsieg gegen den Türkischen SC Solothurn gewann Bellach den Solothurner Cup 2017. Ein grosser Anteil am Triumph gebührt Goalgetter Alessandro Fragale, der im Endspiel das entscheidende Tor schoss und in der Liga auf 17 Treffer kam (4. Platz in der Skorerliste).

Trimbach auf Rang sechs blickt auf eine turbulente Saison zurück: Trainerwechsel, 1:15-Klatsche, keine Konstanz, aber trotzdem locker einen Platz im Mittelfeld erreicht. Es wird spannend zu beobachten, was der neue Trainer Cafer Suna aus dieser ohne Zweifel talentierten Truppe herausholt. Mümliswil musste in der Vorrunde elf Mal auswärts antreten und lag zur Halbzeit auf einem Abstiegsplatz.

Mit sechs Heimsiegen und fünf -niederlagen auf dem neuen Geläuf arbeiteten sich die Guldentaler in der Rückrunde auf den siebten Platz vor. Die Saison des direkt dahinter klassierten SC Blustavia lässt sich wie folgt zusammenfassen: gute Vorrunde, schwache Rückrunde, aber immerhin nie in Abstiegsgefahr geraten.

Niederbipp beisst in sauren Apfel

Ganz anders der FC Welschenrohr: Weil wegen des Abstiegs von Subingen und Iliria aus der 2. Liga inter wieder mal drei Klubs runter in die 3. Liga müssen, zitterte Welschenrohr (9.) bis zum letzten Spieltag. 2012/13, als letztmals drei statt zwei Klubs abstiegen, hatte es Welschenrohr erwischt. Diesmal behielten die Thaler das glückliche Ende. In den sauren Apfel beissen musste der FC Niederbipp als Zehnter.