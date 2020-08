Roland Hasler will noch einmal etwas bewegen

Die meisten Fussballkenner der Region verbinden den Namen Roland Hasler wohl mit dem FC Solothurn. Gut neun Jahre lang coachte der bald 62-Jährige die Ambassadoren zwischen 2004 und 2013 in der

1. Liga. Davor war er Nachwuchstrainer und Sportchef bei den Solothurnern. Er spricht rückblickend von wunderschönen Jahren, die er nicht missen wolle. «So lange für den gleichen Klub arbeiten zu dürfen, ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr und eher selten. Doch Kontinuität setzt sich meiner Meinung nach immer durch», sagt er. «Ob ein Trainer gut oder schlecht gearbeitet hat, sieht man erst, wenn er nicht mehr da ist.»

Hasler lernte das Fussball-Abc in der Juniorenabteilung des FC Grenchen. Während seiner Aktivkarriere spielte er für den SC Derendingen (1977/78), den FC Zuchwil (1978 bis 1983) sowie den FC Bellach (1983 bis 1991). Seine Trainerlaufbahn startete er beim FC Lommiswil, dessen Geschicke er während dreier Jahre in der 3. Liga leitete. Es folgten gut vier Saisons beim FC Post Solothurn, den er von der 4. Liga bis in die 2. Liga führte, und zwei Spielzeiten beim FC Grenchen in der 1. Liga.

Nach der Dekade beim FC Solothurn wechselte er in die 2. Liga inter zum FC Langenthal, bei dem er rund drei Jahre blieb. In der Saison 2016/17 trainierte er den FC Grenchen in der 2. Liga. Zuletzt war er gut zwei Jahre lang beim Dritt­ligisten FC Bettlach tätig. «Ich nehme von jeder Station die Sachen mit, die mich weiterbringen und stärker machen», sagt er. «Sehr emotional waren zum Beispiel die Aufstiege mit Post Solothurn oder das Erreichen der Aufstiegsspiele mit dem FC Solothurn.»

Beim FC Biberist folgt Roland Hasler auf Thomas Reinhart. Dieser war 2018 zum Klub gekommen und schloss seine erste Saison auf dem vierten Platz ab. In der vergangenen Meisterschaft lag Biberist bis zum Saisonabbruch auf dem siebten Platz – nach Verlustpunkten auf dem sechsten. An die erfolgreichen Jahre unter Trainer Vincenzo Salerno vermochte Reinhart nicht anzuknüpfen. Salerno hatte den FC Biberist 2017 zum Meistertitel und Aufstieg in die 2. Liga inter geführt.

«Beim FC Biberist ist unglaublich viel Fussball- und Sozialkompetenz vorhanden», begründet er seinen Wechsel. «Es ist ein Klub mit einer guten Entwicklung und hohen Ambitionen, bei dem man aber trotzdem auf dem Boden bleibt. In den Gesprächen mit den Verantwortlichen habe ich schnell gespürt, dass es passt.» Biberist habe seinen Ehrgeiz neu geweckt und sei der ideale Verein, noch einmal etwas zu bewegen. Er habe in den letzten Jahren die Resultate des Klubs stets verfolgt, wirklich gekannt habe er die Spieler vor seinem Amtsantritt indes nicht. «Von den Namen her wusste ich aber, welch grosses Potenzial vorhanden ist.»