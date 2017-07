Das Niveau ist gerade im Inlinehockey nicht zu unterschätzen. Schliesslich haben sich die 7 weltbesten Teams plus Veranstalter Polen für die World Games qualifiziert. Spannender Aspekt: Von den 14 aufgebotenen Schweizer Natispielern haben nur gerade zwei keinen Eishockeyhintergrund. Nicht weniger als 12 Spieler sind ehemalige oder nach wie vor aktive Eishockeyprofis (siehe Kaderliste).

Einer, der es ohne Eishockeyklub im Rücken in die World-Games-Nati geschafft hat, ist Laupersdorfs Andi Zehnder. «Es ist schön, dass sich einer aus Laupersdorf durchsetzen konnte. Das war bislang nicht oft der Fall», sagt Götschi, der als Assistenztrainer selbst in der Kaderzusammenstellung mitinvolviert war. Zehnder selbst sagt dazu: «Ich freue mich auf die Woche und bin gespannt, wie weit wir es bringen.»

In einer Vierergruppe kämpft die Schweiz gegen Frankreich, Italien und Argentinien um einen Halbfinalplatz. «Alle Teams sind vom Niveau her nahe beieinander. Es ist mit etwas Glück sicher möglich, die Gruppe zu überstehen und ins Halbfinale einzuziehen», so die Einschätzung von Matthias Götschi. Und Andi Zehnder fügt hungrig an: «Eine Medaille ist nicht unmöglich.» Wichtig sei hierfür nun, dass sich die zusammengewürfelte Truppe schnellstmöglich finde, so Zehnder, der als wertvoller Teamplayer seinen

Namen gemacht hat und jene Aufgaben übernimmt, die ihm anvertraut werden.

Es geht nun Schlag auf Schlag: Bereits heute Samstag findet in Kaltbrunn ein Testspiel gegen ein chinesisches Team statt. Und nach einem Teamabend, bei dem das Teambuilding im Zentrum steht, fliegt die Mannschaft am Sonntag nach Polen, um am kommenden Dienstag das erste Spiel zu bestreiten.