Wegen des notorischen Spielermangels zogen die FCO-Verantwortlichen in der Winterpause die logischen Konsequenzen und zogen das «Zwöi» aus der Solothurner 2. Liga zurück. Pavlicevic übernahm den frei gewordenen Posten beim Fanionteam.

Das «Zwöi» des FC Olten holte in der Vorrunde in der höchsten Regionalliga nur zwei Siege und musste neunmal als Verlierer vom Platz. Pavlicevic nahm immer mehr die Rolle des Assistenztrainers der ersten Mannschaft ein, weil bei der Reserve sowieso kaum noch Spieler übrig waren, die es zu trainieren galt.

Der 53-jährige Kroate Pavlicevic wurde als neuer Trainer der zweiten Mannschaft präsentiert, die gerade den Aufstieg von der Solothurner 3. Liga in die 2. Liga geschafft hatte. Komornicki wurde Cheftrainer des Oltner Fanionteams in der 2. Liga inter, der ehemalige Goalgetter Aleksandrov Assistenztrainer und Sportchef.

Trainer und Söldner sind weg

Komornicki räumte nämlich im Winter den Sessel des Cheftrainers, weil ihm der FCO den versprochenen Lohn nicht bezahlen konnte. Der 59-Jährige, welcher mittlerweile in seiner Heimat Polen einen neuen Trainerjob gefunden hat, arbeitete in der Vorrunde quasi gratis.

Nachfolger Pavlicevic wird in der Rückrunde von Aleksandrov sowie Ali Halimi, der jahrelang die Geschicke der zweiten Mannschaft als Spieler und Trainer gelenkt hat, unterstützt.

Nicht nur Komornicki, sondern auch zahlreiche Spieler verliessen den FC Olten in der Winterpause.

Allen voran die ausländischen Verstärkungsspieler Mateusz Pankowski, Piotr Fortuna und Bartlomiej Gliniak, die in der Vorrunde sogar aus ihrer vorübergehenden Bleibe, dem Hotel Olten, geworfen wurden, weil der Klub die Rechnungen nicht bezahlen konnte. Mit Avni Halimi verlor der FC Olten zudem seinen besten Torschützen der Vorrunde. Der 29-Jährige wechselte in die 1. Liga zum SC Zofingen, wie auch der 19-jährige Mittelfeldspieler Elio Arciresi.

Zwei Neue und einige Rückkehrer

Beim Rückrundenauftakt gegen den FC Wohlen II am Samstag standen bei den Dreitannenstädtern zwei neue Spieler in der Startformation: Elmin Osmanovic, der aus der Juniorenabteilung des FC Baden kam und Edon Morina, der in der Vorrunde noch für den Ligakonkurrenten FC Dulliken auflief.

Beide spielten bei Pavlicevics Debüt im zentralen Mittelfeld, konnten aber noch nicht allzu viel Einfluss auf das Spielgeschehen nehmen. Der Einsatz und der Kampfgeist der Neuen waren dagegen aber vorbildlich. Ein Comeback feierte Fidan Krasniqi auf der Position des rechten Aussenverteidigers. Der 29-jährige hatte das Startspiel der Saison, das Hinspiel gegen Wohlen, absolvier und verpasste danach den Rest der Vorrunde wegen einer Verletzung.

Im Defensivzentrum lief neben Routinier Blerim Bekteshi, der jahrelang in der 1. Liga gespielt hat, Gianfranco Vinci auf. Auch der ehemalige Captain der zweiten Mannschaft war beim Saisonauftaktspiel in Wohlen im vergangenen August dabei, verabschiedete sich dann aber in seinen Auslandaufenthalt.