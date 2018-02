Die Zürcher haben sich erstmals für die Playoffs qualifiziert und werden mit entsprechender Euphorie zur Viertelfinal-Serie antreten, welche am Mittwoch 28. Februar in Zuchwil beginnt (19.30). Danach kommt es zu einem Heimrecht-Abtausch. Weil in Uster die Halle am 10./11. März nicht zur Verfügung steht, tauschen die beiden Klubs nach Einwilligung des SVWE das Heimrecht in den Spielen 3 und 4 ab. So tritt der Meister nach dem Auftakt zweimal in Folge in Uster an, ehe er dann in den Spielen 4 und 5 wieder zuhause spielt. Die ersten drei Heimspiele der Viertelfinalserie trägt der SV Wiler-Ersigen im Sportzentrum Zuchwil aus. Ein allfälliges, entscheidendes, siebtes Spiel wäre dann in Kirchberg.