Unihockey Mittelland unterlag in der ersten Runde der Playoffs Eggiwil in zwei Spielen (2:6 und 4:6). Eine Saison zum Vergessen also. Mit der Verpflichtung von Trainer Björn Karlen setzte der Klub im April aber ein deutliches Zeichen. Beim ehemaligen NLA-Klub soll es wieder aufwärtsgehen. Der 38-jährige Berner spielte während seiner Aktivzeit in der NLA und war auch Trainer in der höchsten Liga (Tigers Langnau). Zudem war Karlen Teammanager der Schweizer Nationalmannschaft.

Die Klubleitung von Unihockey Mittelland spricht von einem «kleineren Transfer-Coup». Nebst seinem Hauptamt als Trainer des Fanionteams figuriert Karlen auch als Assistenztrainer der U21-Equipe und leitet Trainingstage für den Nachwuchs.

Seinen Wechsel zu UM begründet Björn Karlen in erster Linie mit der Bekanntschaft mit Sportchef Andrea De Icco: «Nach seiner ersten Anfrage spürte ich in den folgenden Gesprächen, dass der Verein etwas bewegen will. Und dies mit meiner Person.» Bei seinem neuen Arbeitgeber habe er eine gesunde Basis angetroffen und den Willen, vorwärtszugehen.

Der Peitschenknaller

In der ersten Mannschaft sei viel Talent vorhanden. Als Gruppe mit «wahnsinnig guten Individualisten, welche als Mannschaft aber wenig Struktur kannten», beschreibt er das Fanionteam. Zu Beginn habe aber auch ein Chaos geherrscht: «Der Leistungsgedanke fehlte an vielen Orten», sagt Karlen.

Der erste wichtige Schritt war die Vergrösserung des Kaders. Insgesamt neun neue Spieler wurden verpflichtet. «Damit haben wir die Voraussetzungen geschaffen für eine bessere Qualität in den Trainings.» Bis jetzt beschreibt Karlen seine neue Aufgabe als interessant, aber auch herausfordernd: «Ich bin etwas mehr der Peitschenknaller, als es mir lieb ist.»