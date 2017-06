In der 37. Minute erhöhten die Gastgeber auf 2:0. Wieder fiel der Treffer nach einem Eckball. Der aufgerückte Verteidiger Rexhepi stieg am höchsten, gegen seinen kraftvollen Kopfball aus kurzer Distanz war Teutschmann machtlos. Zwischen den beiden Gegentreffern verzeichnete Klus/Balsthal eine kurze Druckphase. Kostadinovic (13.) und Berger (21.) verpassten den Ausgleich für die Gäste. Stattdessen kam es vor dem Pausenpfiff noch bitterer für den FCKB. Oensingen-Angreifer Djuric wurde im Sechzehner von den Beinen geholt, der Unparteiische entschied sofort auf Strafstoss. Diesen verwandelte Gjokaj eiskalt via Lattenunterkante.

Nach Brunners 4:0 in der zweiten Halbzeit (70. Minute) bahnte sich für Klus/Balsthal gar ein Debakel an. Doch mit dem Mut der Verzweiflung wurde die Bargetzi-Elf in der Schlussphase plötzlich doch noch gefährlich. Und treffsicher: In der 92. Minute gelang den Balsthalern der 3:4-Anschlusstreffer. Oensingen musste doch noch einmal zittern und schrammte nur knapp am Super-GAU vorbei. Erst mit dem Schlusspfiff kam die Erlösung.

Déjà-vu für Klus/Balsthal

Ausgelassen feierten die Oensinger mit ihrem Anhang den zweiten Aufstieg in Folge, den zum Saisonstart wohl nicht einmal die kühnsten Optimisten erwartet hätten. Die getätigten Transfers in der zweiten Saisonhälfte zahlten sich aus. Nach einer 12-jährigen Abwesenheit ist der FC Oensingen zurück in der 2. Liga.

Betrübte Stimmung herrscht dagegen beim FC Klus/Balsthal, der zum dritten Mal in den letzten vier Jahren den Aufstieg zu verpassen droht. Nach dem Sieg des FC Lommiswil gegen Subingen II haben die Thaler ihr Schicksal am dritten und letzten Spieltag nicht mehr in den eigenen Händen. Alle Vorteile sind beim FC Lommiswil. Klus/Balsthal braucht am Mittwoch einen (hohen) Sieg gegen Subingen, gleichzeitig dürfte Lommiswil gegen Oensingen nicht punkten.