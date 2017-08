Zum Auftakt der NLA-Interclub-Saison erspielte sich die Equipe des TC Schützenmatt im Heimspiel gegen das favorisierte Team des TC Seeblick Zürich vier Punkte. Ein mehr als gelungener Start in die neue Saison für die Mannschaft von Captain Yves Derendinger. Insbesondere gemessen daran, dass die Liga-Neulinge aus Solothurn kurzfristig eine neue Nummer 1 organisieren mussten, da der Deutsche Yannick Hanfmann aufgrund seines Exploits beim ATP-Turnier in Gstaad beim Event in Kitzbühel direkt im Hauptfeld starten durfte. So reiste der Belgier Yannik Reuter kurzfristig aus Italien an und spielte an erster Position für Schützenmatt.

Yannik Reuter konnte sein Einzel jedoch nicht gewinnen. Gepunktet haben dafür der Deutsche Tim Pütz an Position zwei sowie der Routinier Cristian Villagran (Foto) auf Position drei. In den abschliessenden Doppelpartien konnten die Solothurner ihr Punktetotal gleich verdoppeln. Sowohl Mirko Martinez und Mathieu Guenat als auch Jaroslav Pospisil und Cristian Villagran konnten ihre Doppelmatches in zwei Sätzen gewinnen. Mit den vier Punkten aus dem Duell mit Seeblick Zürich dürfen die Aufsteiger des TC Schützenmatt definitiv zufrieden sein.