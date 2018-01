So ist das eben bei einem ambitionierten Klub, der die hohen Erwartungen auf dem Eis nicht oder nur bedingt erfüllt. Dass etwas mehr als sechs Wochen vor dem Auftakt zu den Playoffs noch viel Luft nach oben da ist in Reihen des EHC Olten, ist nicht von der Hand zu weisen.

Dass Headcoach Bengt-Ake Gustafsson es auch nach fünf Monaten noch nicht geschafft hat, der neu formierten Mannschaft ein funktionierendes, taktisches Konzept zu verpassen bzw. seine Spieler bisher nicht dazu bewegen konnte, sich konsequent daran zu halten, ist ebenso eine Tatsache. Das ist – Verletzungen und Personalrochaden hin oder her – kein guter Leistungsausweis. Besonders im Vergleich zu den stärksten Konkurrenten der Powermäuse aus Rapperswil, Langenthal und Pruntrut.

Nur eine ärgerliche Baisse?

Auf der anderen Seite ist der EHC Olten in der Tabelle immer noch sicher in den Top 4 klassiert und der zweite Platz in absoluter Reichweite. Es gibt also durchaus Grund zur Annahme, dass die zuletzt durchwachsenen Leistungen mit dem «Abschiffer» gegen die GCK Lions als negativem Höhepunkt, nicht mehr als Symptome einer ärgerlichen Baisse sind, die jede Mannschaft mal im Verlauf der langen Qualifikation durchmacht.

In diese Richtung zielt auch die Analyse von Stefan Mäder. Der Mittelstürmer mag nicht von einer «Krise» reden. Und er weist auch Parallelen zur letzten Saison, als die Mannschaft – ebenfalls im Januar – in ihre Einzelteile zerfiel, weit von sich: «Man muss sich keine Sorgen machen. Unser Team ist im Vergleich zur letzten Saison sehr stabil. Wir halten zusammen.» Dennoch weiss auch der 27-Jährige, dass die Mannschaft nach dem Debakel in Küsnacht (Mäder: «So etwas darf nicht passieren») über die Bücher muss.

Was auch geschehen ist. In intensivem Videostudium wurden die Fehler analysiert. Die Erkenntnis? Mäder: «95 Prozent unserer Einsätze sind gut. Aber eben nicht 100. Und das ist das Problem. Darum geraten wir auch immer wieder in dumme Situationen. Wir machen vorne Druck, wollen zu viel und laufen dann in den Konter. Da müssen wir stabiler werden und mehr mit Köpfchen spielen.»

Eine Frage der Einstellung

Letztlich, so der grossgewachsene Emmentaler, sei alles eine Frage der Einstellung. «Jeder Spieler muss das mit sich selber regeln. Dann in der Linie, dann in der Mannschaft. Es ist enorm wichtig, dass alle 22 Spieler, die auf dem Matchblatt stehen, für- und miteinander arbeiten. Sonst haben wir auch mit dieser talentierten Mannschaft null Chancen.» Dabei geht es auch um die Kompaktheit, die im Vergleich zu den direkten Konkurrenten fehlt bzw. verloren gegangen ist. «Kompaktheit hat viel mit Sicherheit und Vertrauen zu tun. Man kann viel mutiger agieren, wenn man weiss, dass der Mitspieler einem den Rücken freihält und gegen hinten absichert. Wenn diese Absicherung fehlt, dann fehlt dieses Vertrauen.»

Klar ist, dass der EHC Olten bereits heute Abend im Heimspiel gegen den EHC Winterthur eine Reaktion zeigen muss. Dasselbe gilt für die folgenden Partien beim Schlusslicht Ticino Rockets (Sonntag) und gegen Thurgau (Dienstag). Siege sind schliesslich das beste Heilmittel, um die aufgekommene Unruhe schnell wieder verschwinden zu lassen. «Wir sind parat», verspricht Stefan Mäder. «Es wird ein Spektakel geben», verkündete EHCO-Topskorer Martin Ulmer als Studiogast des TV-Senders MySports. Man darf gespannt sein, ob die Mannschaft die guten Vorsätze in Taten umzusetzen vermag.