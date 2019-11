Neuendorf in Lauerstellung hinter dem Favoriten-Duo Jona/Diepoldsau

Nationalliga A Frauen, Qualifikation, 1. Runde, Sonntag 17. November, 9 Uhr in Affoltern am Albis: Embrach vs. Hochdorf, Jona vs. Neuendorf, Jona vs. Hochdorf, Embrach vs. Neuendorf.– 13 Uhr: Diepoldsau vs. Schlieren, Elgg vs. Kreuzlingen, Diepoldsau vs. Kreuzlingen, Elgg vs. Schlieren.

Nationalliga B Frauen, Qualifikation, 1. Runde, Sonntag 17. November, 9 Uhr in Neuendorf: Alpnach vs. Schlieren II, Neuendorf II vs. Ohringen, Neuendorf II vs. Schlieren II, Alpnach vs. Ohringen.– 13 Uhr: Diepoldsau II vs. Kirchberg, Walzenhausen vs. Rebstein, Kirchberg vs. Rebstein, Diepoldsau II vs. Walzenhausen.