Beim E-Mountainbike-Rennen im Rahmen des Mercedes-Benz UCI Mountainbike World Cup in Val di Sole (IT) kämpften am Samstag internationale Top-Fahrer um den Sieg. Das Rennen der Frauen gewann die Solothurnerin Nathalie Schneitter. Für Schneitter war es die Generalprobe für die erste UCI E-MTB Weltmeisterschaft die am 28. August in Mont-Sainte-Anne (CAN) stattfinden wird. Bei den Herren erlitt Olympiasieger Julien Absolon einen technischen Defekt, sodass der Italiener Marco Aurelio Fontana (Olympia-Dritter in London 2012) das Rennen für sich entscheiden konnte.