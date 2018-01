In der vergangenen Saison teilte sich Reto Giger die Passeur-Position bei Näfels mit Routinier Marco Gygli. Eine perfekte Kombination, wie er rückblickend analysiert: «Er war sportlich und menschlich von Anfang an ein super Kollege. Es ging nicht darum, wer besser ist, sondern wessen Spiel besser zum nächsten Gegner passt.» Aufgrund der Konkurrenzsituation hätten sich die beiden Zuspieler in jedem Training gepusht. «Wenn du nicht fix gesetzt bist, kommst du auch nicht auf den dummen Gedanken, es schleifen zu lassen, sondern gibst noch mehr Gas.»

Näfels stand 2016/17 sowohl im Playoff-, als auch im Cupfinal. Beide Male zogen die Glarner gegen Amriswil den Kürzeren. Trotzdem spricht Giger von einer «sehr guten» ersten Saison beim neunfachen Meister. «Schade konnten wir die Amriswiler nicht packen. Gegen alle anderen Teams gewannen wir, aber sie spielten nahezu perfekt gegen uns. Wir fanden kein Mittel.»

Playoff- und Cup-Fights

Dieses Jahr ist das Titelrennen deutlich ausgeglichener. Lausanne führt die NLA nach zwei Dritteln der Qualifikation mit zwei Punkten Vorsprung auf Näfels und Amriswil an. «Im Moment ist völlig offen, wer den Titel holt», sagt Giger, der nach dem Rücktritt von Marco Gygli die unumstrittene Nummer eins auf der Passeur-Position ist bei den Glarnern. «Das wird sehr spannende Fights geben in den Playoffs.» Sein Ex-Klub Volley Schönenwerd liegt im Moment nur auf Platz sechs, knapp hinter Luzern und Chênois. Giger spekuliert aber darauf, dass es im Playoff-Halbfinal zum Aufeinandertreffen kommen könnte. «Ich hätte Schönenwerd weiter vorne erwartet, aber das kommt vielleicht noch.»

Die bisherigen Aufeinandertreffen mit den Niederämtern in dieser Saison waren klare Angelegenheiten zugunsten der Glarner. Näfels gewann beide Duelle mit 3:0. «Die Spiele starteten sehr ausgeglichen. Wir holten dann aber jeweils den ersten Satz und dann wars vorbei», fasst Giger zusammen. Schönenwerd fehlt in seinen Augen noch die nötige Konstanz, um Näfels richtig fordern zu können.

«Auch der absolute Siegeswille fehlte ihnen bis jetzt ein wenig. Aber das könnte sich gerade im Cup-Viertelfinal am Sonntag ändern. Deshalb bereiten wir uns akribisch auf diesen Fight vor. Wir müssen auf dem gleichen Niveau spielen wie in der Meisterschaft.» Mit Leandro Gerber, Kristo Kollo oder auch Daniel Rocamora hätten die Schönenwerder durchaus Spieler in ihren Reihen, die genug Druck ausüben können, um Näfels gefährlich zu werden, weiss Giger. «Wir müssen auf alles vorbereitet sein.»

Reto Giger freut sich auf seinen ersten Match in der neuen Betoncoupe Arena. Die Idee dazu entstand bereits während seiner Schönenwerder Zeit. «Es ist ein wenig schade, dass die Halle nicht schon während meiner Zeit bei Volley Schönenwerd fertig wurde, aber jetzt komme ich halt als Näfels-Spieler in den Genuss der neuen Arena.» Es ist indes nicht auszuschliessen, dass die Betoncoupe Arena in der Zukunft wieder einmal sein Zuhause sein wird. «Wir hoffen, dass es uns gelingt, Reto Giger nach einem wertvollen Abstecher zu einem anderen NLA-Klub irgendwann wieder zu Volley Schönenwerd zurückzuholen», hatte Sportchef Daniel Bühlmann bei Gigers Weggang gesagt.

Er habe bereits jetzt einige Angebote für die nächste Saison, auch aus dem Ausland, äussert sich der Passeur zu seiner aktuellen Situation. Er wisse aber noch gar nicht, ob er sich auf Sport oder Beruf konzentriere. «Im Moment liegt mein Fokus voll und ganz auf der laufenden Meisterschaft mit Näfels. In den nächsten zwei, drei Monaten werde ich mich entscheiden, wie es im nächsten Jahr weitergeht.»