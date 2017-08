Er arbeitet nun in der Firma seines Vaters, die Granit verarbeitet, und spielt beim FC Solothurn in der 1. Liga. «Er ist zufrieden mit seinem Leben. Ich bin mega stolz auf Raphael, darauf, wie er sich auf den Fussballplatz zurückgekämpft hat», sagt Philippe Koch.

Auch er, ein Jahr jünger als Raphael, ist glücklich. Er hat in Waldstatt in Appenzell Ausserrhoden mit seiner Freundin eine Wohnung bezogen und ist von dort in zehn Minuten im Stadion. Das neue Kapitel in einer tollen Laufbahn hat sich gut angelassen. «Ich darf wieder spielen. Jetzt will ich durchstarten», sagt Koch und strahlt.