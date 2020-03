Nach dem Playoff-Aus: Wenigstens hat man beim EHC Olten keine Corona-Sorgen

In einer idealen Welt, hätte sich der EHC Olten am gestrigen Sonntagabend in Langenthal ein siebtes und entscheidendes Duell im Playoff-Viertelfinal gegen den SC Langenthal erkämpfen können. Doch stattdessen war an diesem sonnigen Sonntag Beine hochlagern angesagt. Am Freitag war die Saison der Oltner bekanntlich mit einer 1:4-Niederlage vor leeren Zuschauerrängen im Kleinholz frühzeitig zu Ende gegangen.

Die EHCO-Verantwortlichen wollten die Zeit unmittelbar nach dem unglaublich enttäuschenden Ausscheiden primär mal dazu nutzen, den Kopf durchzulüften und durchzuatmen. Bekanntlich hilft es selten, wenn man, beeinflusst von negativen Emotionen und unter dem Eindruck des totalen Versagens, wegweisende Entscheidungen fällt. Der Klub will aber in den nächsten Tagen informieren, wie es weiter geht.

Man darf davon ausgehen, dass die Zusammenarbeit mit Headcoach Fredrik Söderström fortgesetzt wird. Einerseits besitzt der Schwede sowieso noch einen weiterlaufenden Vertrag. Auf der anderen Seite würde eine Freistellung überhaupt keinen Sinn machen. Söderström hat, wenn man die ganze Meisterschaft betrachtet, sehr gute Arbeit abgeliefert. Wie gross sein Anteil am Playoff-Debakel ist, darüber wird sich die sportliche Führung Gedanken machen müssen. Trainer Söderström zeigt sich auf «Twitter» selbstkritisch Der EHCO-Headcoach selbst zeigte sich in seiner bekannt offenen Art in den sozialen Medien sehr selbstkritisch: «Ich glaube nicht an die Suche nach Ausreden. Das war nicht gut genug. Letztendlich ist es meine Verantwortung und diese Verantwortung übernehme ich. Es tut mir leid, dass es so endete. Langenthal hat absolut verdient gewonnen. Ich kann nur gratulieren.»

