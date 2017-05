Zu einem ganz wichtigen Dreier kam der FC Mümliswil im Derby gegen den Tabellennachbarn Welschenrohr. Dank des vierten Siegs in der Rückrunde konnten die Mümliswiler ihren Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf sechs Punkte ausbauen. Für die Welschenrohrer begann das Ungemach mit dem Platzverweis in der 35. Minute gegen Remo Christ. In der Folge erspielte sich Mümliswil mit zwei Toren eine beruhigende Pausenführung. Am Schluss feierten das Team von Bruno Kaufmann einen ungefährdeten 7:0-Kantersieg. Dominik Ackermann und Andreas Ackermann durften sich jeweils drei Tore gutschreiben lassen.

Welschenrohr bleibt damit auf dem neunten Tabellenrang. Der Vorsprung auf Platz zehn, und damit den ersten Abstiegsplatz, wurde etwas kleiner. Niederbipp liegt dank dem 2:2 gegen Fulenbach noch drei Punkte hinter Welschenrohr. Auf dem zweitletzten Platz liegt der FC Deitingen, dem nach der 1:2-Niederlage in Bellach weiterhin fünf Punkte fehlen zu einem rettenden Platz. Schlusslicht Zuchwil liegt sechs Punkte hinter dem neunten Platz. Die Zuchwiler schnupperten gegen Trimbach lange am ersten Rückrundensieg. In der 83. Minute glich Trimbachs Neo-Spielertrainer Lucien Baumgartner zum 1:1 aus.