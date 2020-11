Martina Strähl und das Bangen um die Olympia-Teilnahme nächsten Sommer

Vier Jahre bereitete sich Martina Strähl auf die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio vor. Es sollte der Höhepunkt des Jahres, ja ihrer gesamten Vorbereitung, werden. Aufgrund der diesjährigen Absage der Spiele muss Strähl jetzt aber zittern, ob sie nächstes Jahr überhaupt starten darf. Diese Jahr wäre die 33-Jährige aufgrund ihrer Platzierung in der Weltrangliste für Olympia qualifiziert gewesen, dank eines Top-10-Resultats am Berliner Marathon. Nun gilt es, bis im Sommer die Limite von 2 Stunden, 29 Minuten und 30 Sekunden im Marathon zu unterbieten, um sich einen Startplatz an den kommenden Sommerspielen zu sichern. Es war ein spezielles Jahr. Wegen dem Coronavirus fanden weder die Olympischen Spiele noch die Europameisterschaften statt. Die vielen Rennabsagen waren eine schwierige Situation für Martina Strähl vom LV Langenthal. «Dieses Jahr wusste ich gar nicht, für was ich trainiere», sagt Strähl. Trotz widriger Umstände konnte die in Horriwil wohnhafte Martina Strähl ihre Saison mit einem Podestplatz abschliessen. An den Leichtathletik Schweizer Meisterschaften wurde die Solothurnerin im Halbmarathon Zweite. Trotz Silbermedaille nicht zufrieden mit dem Ergebnis An das Rennen in Belp hat sie jedoch weniger gute Erinnerungen: «Es war kein Highlight für mich. Trotz gesundheitlichen Problemen im Vorfeld wollte ich das Rennen gewinnen.» Ärgerlich für Strähl war vor allem der Verlauf des Rennens. Über weite Strecken führte die 33-Jährige das Rennen an und sah wie die sichere Siegerin aus. Auf dem letzten Kilometer wurde sie aber noch von der an zweiter Stelle laufenden Nicola Egger abgefangen und musste sich schliesslich mit der Silbermedaille begnügen. «Das Rennen war nicht super, deswegen war ich danach natürlich enttäuscht», blickt Martina Strähl auf das Rennen zurück. Mit einer Laufzeit von 1:13:46 lag sie deutlich über ihrer Bestzeit auf der Halbmarathon-Distanz, die bei 1:09:29 liegt.

Fokus liegt wieder auf den Olympischen Spielen Nun gilt es, den Fokus erneut auf die Olympischen Sommerspiele zu lenken. Trotz der unsicheren Lage wegen des Coronavirus plant Strähl, so bald wie möglich, einen Marathon zu laufen. Dabei möchte die Horriwilerin die Olympia-Limite unterbieten und so die Qualifikation für den Grossanlass in Tokio sichern. Stand heute soll dieses Unterfangen Mitte Februar in Sevilla in Angriff genommen werden: «Ich plane bis zu diesem Event.» Da sie etwa drei Monate Formaufbau für einen solchen Wettkampf braucht, beginnen die Planungen und Vorbereitungen bereits in den nächsten Tagen und Wochen. Über die Wintermonate verbringt Strähl deswegen viel Zeit auf dem Laufband im Fitnessstudio. Den Luxus, in den kalten Monaten in die Wärme zu fliegen, um zu trainieren, liegt für Strähl nicht drin. Die 33-Jährige trainiert aufgrund ihrer Arbeit als Heilpädagogin an der Primarschule Gerlafingen vorwiegend von zu Hause aus.