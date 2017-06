Die Form für die WM stimmt

Die Tests förderten eine klare Diagnose zutage: starkes Leistungsasthma. «Als ich das gehört habe, ist für mich eine kleine Welt zusammengebrochen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich an Leistungsasthma leiden sollte», beschreibt Strähl ihre erste Reaktion.

Nach dem ersten Schock folgte dann aber die Entwarnung. «Das Leistungsasthma lässt sich gut behandeln, sodass ich mein Trainingspensum ohne Einschränkungen absolvieren kann und auch bei den Wettkämpfen nicht behindert werde», so Strähl, die jetzt zweimal täglich einen Asthmaspray benutzen muss, um die Symptome zu unterdrücken.

Ihre Teilnahme am WM-Marathon in London ist wegen des Leistungsasthmas aber nicht in Gefahr. Im Gegenteil. Martina Strähls Form stimmt. «Von mir aus könnte der WM-Marathon auch in zwei Wochen stattfinden. Ich bin bereit», sagt sie lachend.

Die Arbeit als Ausgleich

Bis es so weit ist, wird Martina Strähl wie gewohnt weitertrainieren. Rund 120 Kilometer läuft sie pro Woche. Die meisten davon auf dem Laufband jeweils morgens zwischen sechs und sieben Uhr, bevor sie zur Arbeit geht.

Seit zwei Jahren bestreitet sie ein 35-Prozent-Pensum als Heilpädagogin in Oberdorf, wo sie Schülerinnen und Schüler der ersten und zweiten Primarstufe unterrichtet. «Diese Arbeit ist für mich der ideale Ausgleich, zumal ich allein vom Sport auch nicht leben könnte», sagt Strähl, die sich die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio zum Ziel gesetzt hat.

Auf dem Weg dahin sind die Weltmeisterschaften in London ein wichtiges Etappenziel. «An der WM kann ich wichtige Erfahrungen bei grossen Rennen sammeln. Gerade wenn es darum geht, taktisch zu laufen und Teil einer Gruppe zu sein, ohne dabei stets die Führungsarbeit zu verrichten, kann ich noch viel lernen», blickt Strähl auf ihre WM-Premiere voraus.