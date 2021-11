Telefonseelsorge «Wir verhalten uns neutral, auch in der Impffrage»: Hochkonjunktur bei der Dargebotenen Hand

Die Rufnummer 143 hat den Hörer am Puls der Gesellschaft. Die Pandemie äusserte sich zuerst in Ängsten vor einer Infektion, nun treten Aggression und Frustausbrüche in den Vordergrund.