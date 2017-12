Letzteres bestätigt Lukas Winterberg, der in Roggliswil aufgewachsen ist und gestern 15. wurde. «Der Event am Chrüzberg war immer mein absolutes Lieblingsrennen», so der 29-jährige Elitefahrer. So war es für ihn «Ehrensache», zu starten, obwohl er ein Jahr Pause vom Spitzensport einlegt. Sein Rennteam wurde kurz vor Saisonbeginn aufgelöst und Winterberg hätte materialtechnisch und finanziell einen Kraftakt unternehmen müssen, hätte er nationale Rennen bestreiten wollen. Eine Rückkehr in den Radquer-Zirkus schliesst er nicht aus: «Lukrativ wäre dies vor allem, sollte die WM 2020 in der Schweiz stattfinden.» Zudem merkte der Luzerner gestern, wie sehr er die Rennen vermisst. Nach sechs Runden fand er «einen guten Rhythmus».

Als er im letzten Umgang auf Top-15-Kurs war, gönnte er sich vor der Schnüriger-Höchi, wo sein «Fanclub» wartete, eine kurze Pause und stiess mit Bekannten an, ehe er die letzte Abfahrt in Angriff nahm und im Ziel bilanzierte: «Ich habe die Derniere genossen.»

Spontan doch dabei

Bei den Frauen setzte sich Sina Frei durch. Ihr Name tauchte indes erst am Dienstag auf der Startliste auf. Hat sich die Mountainbike-U23-Weltmeisterin aus Uetikon am See also beim Weihnachtenfeiern entschieden, in Dagmersellen zu starten? «Genau, ich habe spontan beschlossen, herzukommen.» Der Ausflug am Stephanstag machte sich für die 20-Jährige bezahlt. Sie beendete das Rennen nach gut 44 Minuten als Siegerin mit einem Vorsprung von 54 Sekunden auf die Vorjahresgewinnern Jasmin Egger-Achermann und vor der Italienerin Rebecca Gariboldi.

So einfach, wie es aussah, war es aber nicht für Sina Frei: «Die Bedingungen waren durch das tiefe Terrain hart, ich litt von Anfang an.» In der ersten von sieben Runden sei sie vom Tempo überrascht gewesen, welches das Feld anschlug. «Ich musste mir dann eine gute Ausgangslage für die weiteren Umgänge erkämpfen», so die Zürcherin, die den Wettstreit am Chrüzberg als rennmässiges Training nahm und sich einen Impuls im Hinblick auf die kommende Mountainbike-Saison erhoffte.

Rhytmus in der zweiten Runde gefunden

Dass ihr die coupierte Strecke liegt, hatte sie 2016 bewiesen, als sie in Dagmersellen den Radquer-Schweizer-Meister-Titel holte und 2013, als sie erstmals triumphierte. Gestern fand Sina Frei im Laufe der zweiten Runde ihren Rhythmus und fuhr danach ihr eigenes Rennen. Ihr Vorsprung wuchs und die Konkurrenz vermochte nicht mehr aufzuschliessen.