Im Oktober ist dann der Knoten geplatzt. Bei zwei gut besetzten ITF-Turnieren in Spanien konnte Mischa Lanz wieder mehrere Matches in Folge gewinnen und fand zu seinem Spiel zurück. Aggressiver, schnörkelloser und mit mehr Zug zum Netz – das war sein Erfolgsrezept.

Die gute Form konnte Mischa Lanz konservieren und auch in der Schweiz einige wichtige Siege feiern. Unter anderem schlug er Adrien Bossel, der bereits mehrere Einsätze für das Schweizer Davis-Cup-Team bestritten hat. In der ITF-Juniorenweltrangliste knackte er die Top 300.

Keine Qualifikationsmühlen

In diesem Jahr will Mischa Lanz, der seit Sommer 2016 neben seiner Tenniskarriere die Wirtschaftsmittelschule in Biel absolviert, voll angreifen. In seinem letzten Jahr als Junior will er erstmals auf der ganz grossen Bühne der Junioren-Tour auflaufen – bei den Grand Slams. Wimbledon ist sein grosses Ziel.

Dafür muss er sich in der Weltrangliste allerdings noch deutlich verbessern. Eine Klassierung in den Top 100 ist nötig, um in der Qualifikation auflaufen zu können, fürs Hauptfeld ist gar eine Position in den Top 60 der Welt gefordert. Damit er dieses Ranking erreicht, muss Mischa Lanz bei den höher dotierten Junioren-Turnieren kräftig punkten.

Etwas, das bisher noch nicht wie gewünscht geklappt hat. Lanz ist trotzdem zuversichtlich. «Mein Ranking ist jetzt gut genug, dass ich auch bei den grossen Turnieren direkt im Hauptfeld starten kann. Das ist wichtig, denn so verliere ich keine Kraft mehr in den Qualifikationsmatches», sagt Lanz.

Nach dem Turnier in Oberentfelden wird Mischa Lanz Ende Februar nach Asien reisen. Dort stehen zwei Turniere der zweithöchsten Kategorie auf dem Programm. Wenn es ihm gelingt, dort viele Punkte zu sammeln, kommt er dem Turnier von Wimbledon bereits einen grossen Schritt näher.