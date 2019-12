prev next

Die erste Niederlage nach sechs Siegen in Serie ist Tatsache: Der EHC Olten unterliegt dem SC Langenthal vor heimischer Kulisse deutlich mit 1:4. Die Gäste präsentierten sich äusserst effizient. Für den EHCO gilt es nun, die Niederlage so schnell wie möglich abzuhaken, denn bereits am Freitag gastiert Angstgegner HC Thurgau im Kleinholz.