«No Name» muss nicht unbedingt «no Chance» bedeuten. Über 40 Transfers hat Wangen bei Olten nach dem Abstieg aus der 2. Liga inter getätigt und schickt nun weitgehend unbekannte, junge Spieler auf den Rasen. Und diese Jungen waren motiviert. Fast etwas übermotiviert: Keine Minute war vergangen, da hatte Luka Petrovic im Übereifer bereits zweimal den Subinger Fabian Kummer von hinten gefoult. Schiedsrichter Boro Skalonja verzichtete aber darauf, die eigentlich angezeigte Verwarnung auszusprechen.

Die jungen Wangner bildeten einen unangenehmen Gegner und sie bewiesen, dass sie für die Solothurner 2. Liga eine kompetitive Mannschaft gebildet haben. Der FC Subingen, bekanntlich ebenfalls ein Absteiger aus der 2. Liga inter, zählt dagegen weiterhin auf die meisten seiner Routiniers und schickte nur wenige neue Spieler in den Kampf. Am auffälligsten war dabei Gianluca Moser, der auf der linken Seite einen gefährlichen Vorstoss nach dem anderen lancierte.

Die beiden Tore fielen kurz vor und nach der Pause

Die Subinger zeigten das gepflegtere Kurzpassspiel und versuchten, ruhig von hinten heraus aufzubauen. In der 21. Minute flankte Peter Csima gefährlich in die Mitte, wo Joshua Widmer mit dem Absatz den Ball an die Latte lenkte. Wangen machte die einzeltaktischen Mängel mit viel Einsatz und grosser Laufbereitschaft wett. Und wenn Subingen die Abwehr überwinden konnte, zeigte Wangens Goalie Mario Bucciolini ein paar tolle Paraden. So sah es aus, also ob es mit einem 0:0 in die Pause gehen würde. Doch dann schlug Muhamed Trumic einen perfekten Eckball auf den Kopf von Lars Luterbacher und es hiess 1:0 für die Platzherren.