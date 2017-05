Bei den Kajak Elite konnten die beiden amtierenden Schweizermeister ihre Titel verteidigen. Die Solothurnerin Melanie Mathys konnte sich sowohl gegen die schweizerische, als auch die internationale Konkurrenz durchsetzen und holte sich den Tagessieg.

Nico Meier bei den Herren erkämpfte sich zwar den Meistertitel, musste sich aber hauchdünn dem Franzosen Faget geschlagen geben. Nur gerade 3 Hundertstel trennte die beiden nach 13 min Fahrzeit.

Luzerner Junior in Topform

Für die Überraschung des Tages sorgte Linus Bolzern. Der Luzerner Juniorenfahrer zeigte sich in Topform und holte sich vor starker internationaler Konkurrenz den Tagessieg. Der Bronzemedaillengewinner der Junioren-Europameisterschaften 2016 ist damit auf Kurs um sein Ziel eines Podestplatzes an der Junioren-Weltmeisterschaft 2017 zu erreichen. Auch in der Juniorinnenkategorie gab es mit Hanah Müller einen Schweizer Sieg.