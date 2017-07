In der Gymnastik Grossfeld lieferten sich die Teams an den kantonalen Meisterschaften in Hubersdorf einen regelrechten Krimi. Im Vorjahr hatte der TV Subingen der Equipe von Biberist aktiv! den Titel im Final noch abgeluchst. Dieses Jahr revanchierte sich Biberist und turnte sich im Final auf das oberste Treppchen des Podests. Allerdings mit einer Note von 8,77 und damit gerade mal mit einem Hundertstel Vorsprung auf den TV Subingen. «Die Ausgangslage vor dem Final hat uns natürlich angestachelt», sagt Biberist-Leiterin Nadin Marty. Sie habe nicht mit dem Sieg gerechnet, umso grösser sei nun die Freude.

Eine spannende Final-Runde lieferten sich auch die Vereinsgeräteturner der 1. Stärkeklasse. In der Vorrunde lag der TV Bellach mit seiner Barren-Übung noch auf Siegeskurs. Im Final wurde Bellach dann aber vom amtierenden Kantonalmeister, dem TV Kaufleute Solothurn, noch überholt. Mit ihrer Schaukelringe-Übung erturnten sich die Kaufleute eine 9,80. Bellach hatte mit einer 9,78 das Nachsehen.

Neuer Meister im Team Aerobic

Weil Titelverteidiger Niederbuchsiten ausser Konkurrenz antrat, wurde im Team Aerobic ein neuer Kantonalmeister gekürt. Der grosse Favorit war der amtierende Schweizer Meister in dieser Disziplin, der DTV Laupersdorf. Die Thaler hielten dem Druck Stand und holten sich den Titel mit einer Glanznote von 9,87.

Einen neuen Kantonalmeister gab es auch in der Sparte 35+. Subingen, das zum ersten Mal angetreten war, ergatterte sich den ersten Platz mit der Note 9,50 vor der Damenriege Bellach (9,08). «Schade, dass in dieser Kategorie nur zwei Teams um den Titel kämpften, uns hat es aber trotzdem mega Spass gemacht», sagte Leiterin Nadja Lanz nach dem Wettkampf.

Langendorf verteidigt seine Titel

Als Kantonalmeister schon beinahe gesetzt scheint der STV Langendorf einerseits in der Gymnastik Kleinfeld – als Schweizer Meister – und andererseits in der Gymnastik Bühne. Die Langendörfer holten sich in beiden Sparten zum dritten Mal in Folge den Titel. In der Gymnastik Kleinfeld mit einer Final-Note von 9,82 vor dem TV Oberbuchsiten und dem TV Subingen. In der Gymnastik Bühne gewann Langendorf mit einer 9,68.