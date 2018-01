Wiler-Ersigen – GCZ 6:7 (0:5, 3:1, 3:1)

Sportzentrum Zuchwil. – 483 Zuschauer. SR: Bühler/Bühler. – Tore: 8. C. Zolliker 0:1. 13. A. Honold (R. Vizzini) 0:2. 14. C. Pedolin (E. Julkunen) 0:3. 16. A. Honold (J. Rüegger) 0:4. 17. J. Müller (C. Pedolin) 0:5. 33. K. Bier (M. Zürcher) 0:6. 35. T. Väänänen (D. Känzig) 1:6. 35. J. Bürki (M. Louis) 2:6. 37. M. Hofbauer (M. Louis) 3:6. 41. J. Bürki (T. Väänänen) 4:6. 53. M. Hofbauer (M. Louis) 5:6. 53. C. Mutter (N. Bischofberger) 6:6. 60. F. Göldi (J. Rüegger) 6:7. – Strafen: 2-mal 2 Minuten, 1-mal 10 Minuten (D. Känzig) gegen Wiler-Ersigen, 1-mal 2 Minuten gegen GCZ.

Wiler-Ersigen - Kloten-Bülach Jets 12:1 (3:0, 3:1, 6:0)

Sportzentrum Zuchwil. – 311 Zuschauer. – SR: Bebie/Stäheli. – Tore: 1. D. Johnsson (C. Mutter) 1:0. 8. D. Sesulka (M. Hofbauer) 2:0. 10. D. Johnsson (D. Känzig) 3:0. 35. C. Mutter (D. Känzig) 4:0. 37. D. Johnsson (M. Hofbauer) 5:0. 39. D. Johnsson (T. Väänänen) 6:0. 39. J. Rajeckis (M. Sokka) 6:1. 41. A. Hollenstein (L. Moser)) 7:1. 43. D. Känzig (S. Laubscher) 8:1. 47. D. Johnsson (C. Mutter) 9:1. 57. D. Johnsson 10:1. 60. D. Johnsson (T. Väänänen) 11:1. 60. J. Bürki (M. Hofbauer) 12:1. – Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Wiler-Ersigen, 1-mal 2 Minuten gegen Kloten-Bülach Jets.