Nationalliga A, 4. Runde, Samstag, 14 Uhr, Diepoldsau: Diepoldsau vs. Jona, Jona vs. Vordemwald, Diepoldsau vs. Vordemwald. – Walzenhausen: Walzenhausen vs. Wigoltingen, Wigoltingen vs. Olten, Walzenhausen vs. Olten. – Sonntag, 11 Uhr, Widnau: Widnau vs. Elgg-Ettenhausen, Elgg-Ettenhausen vs. Oberentfelden, Widnau vs. Oberentfelden. – Tabelle: 1. Walzenhausen 6/10 (16:6 Sätze), 2. Diepoldsau 4/8 (12:5), 3. Widnau 6/8 (15:7), 4. Wigoltingen 6/8 (13:6), 5. Jona 6/6 (10:11), 6. Olten 4/4 (7:10), 7. Oberentfelden 4/2 (4:11), 8. Vordemwald 6/2 (8:16), 9. Elgg-Ettenhausen 6/0 (5:18).

Nationalliga B, Gruppe Ost, 4. Runde, Samstag 11 Uhr, Affoltern a. A.: Affoltern a. A. vs. Elgg-Ettenhausen II, Elgg-Ettenhausen II vs. Waldkirch, Affoltern a.A. vs. Waldkirch. – 13 Uhr, Oberwinterthur: Oberwinterthur vs. Jona II, Jona II vs. Diepoldsau II, Oberwinterthur vs. Diepoldsau II. – 16 Uhr, Wilen: Rickenbach-Wilen vs. Wigoltingen II, Wigoltingen II vs. Affeltrangen, Rickenbach-Wilen vs. Affeltrangen. – Tabelle: 1. Oberwinterthur 6/10 (17:5 Sätze), 2. Rickenbach-Wilen 6/8 (12:9), 3. Affoltern a.A. 6/8 (13:9), 4. Jona II 6/6 (11:9), 5. Wigoltingen II 6/6 (10:9), 6. Elgg-Ettenhausen II 6/6 (12:10), 7. Waldkirch 6/4 (7:14) 8. Diepoldsau II 6/4 (8:13), 9. Affeltrangen 6/2 (4:16).

Nationalliga B, Gruppe West, 4. Runde, Samstag, 10 Uhr, Kirchberg: Kirchberg vs. Roggwil, Roggwil vs. Tecknau, Kirchberg vs. Tecknau. – 14 Uhr, Würenlos: Würenlos vs. Hochdorf, Hochdorf vs. Staffelbach, Würenlos vs. Staffelbach. – 15 Uhr, Neuendorf: Neuendorf vs. Oberentfelden II, Oberentfelden II vs. Alpnach, Neuendorf vs. Alpnach. Sonntag, 11 Uhr, Oberentfelden (Nachtragsspiele 3. Runde): Oberentfelden II vs. Würenlos, Würenlos vs. Tecknau, Oberentfelden II vs. Tecknau. - Tabelle: 1. Neuendorf 6/12 (18:1 Sätze), 2. Kirchberg 6/8 (14:14), 3. Staffelbach 6/6 (13:11), 4. Hochdorf 6/6 (13:12), 5. Tecknau 4/4 (6:7), 6. Oberentfelden II 4/4 (8:9), 7. Alpnach 6/4 (6:11), 8. Würenlos 4/2 (6:11), 9. Roggwil 6/2 (10:17).