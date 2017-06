Am Samstag/Sonntag, 10./11. Juni 2017 reisen viele junge Turnerinnen an die SM nach Utzenstorf (P1 bis P5). Die Titelverteidigerin, Leonie Meier (TV Lenzburg), kann mit ihrem Jahrgang 2002, dieses Jahr zum letzten Mal an der Juniorinnen-SM antreten. Wird sie diese Chance nutzen, um sich erneut zur Schweizer Juniorenmeisterin küren zu lassen?

In Utzenstorf geht es nicht nur um die Titel bei den «Grossen» (P5), auch die Kleinen und ganz Kleinen (P1 usw.) dürfen sich den Wertungsrichtern präsentieren. Es geht zudem auch noch um Mannschafts-Titel. (pd)