In einem knappen Rennen wurden die Schweizerinnen (Melanie Mathys, Hannah Müller und Flavia Zimmermann) hinter den Tschechinnen und den Französinnen Dritte und holten sich die dritte Medaille für die Schweiz an der Junioren-/U23-WM in Österreich. Damit hat das Schweizer Team die Zielsetzungen bereits nach Halbzeit der Wettkämpfe erfüllt und es warten noch die Sprintrennen.