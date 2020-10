Joel Roth vor der EM: «Logisch bin ich einer der Favoriten»

Trotzdem fühlt sich der Drittplatzierte der U23-WM im Cross-Country gut: «Ich konnte mich nach der WM gut erholen und bin gesund.» Beste Voraussetzungen also, dass Roth auch am Wochenende im Tessin ein Top-Ergebnis einfährt. «An der Form wird es sicher nicht liegen», blickt Joel Roth auf das Rennen vom Samstag.

Es sind turbulente Wochen, die Joel Roth vom Biketeam Solothurn gerade erlebt. Grund dafür ist der dicht gedrängte Terminkalender der Mountainbiker. Am vergangenen Wochenende stand Roth noch an den Weltmeisterschaften in Leogang am Start und gewann U23-Bronze. Dieses Wochenende steht bereits die Europameisterschaft in Monteceneri auf dem Programm.

Wie schon an der WM setzt sich der Kölliker auch für die EM in Monteceneri hohe Ziele: «Ich möchte wieder eine Medaille gewinnen», sagt Roth selbstbewusst. Nach dem Gewinn der WM-Bronzemedaille gilt Roth als einer der Topfavoriten auf den Titelgewinn an der Europameisterschaft. Am vergangenen Wochenende musste er sich lediglich dem Briten Thomas Pidcock und dem Amerikaner Chris Belvins geschlagen geben. Beide stehen am Samstag nicht am Start. «Logisch bin ich einer der Favoriten. Es gibt aber allein im Schweizer Team mehrere Titelanwärter», relativiert Roth.

Das EM-Teilnehmerfeld ist in der Tat erstklassig besetzt. Roth sagt über die Konkurrenz: «Die Spitze in der U23 besteht zu 80 Prozent aus Europäern. Deswegen ist das Niveau an der EM nicht schlechter als am vergangenen Wochenende.» Trotzdem gibt er sich vor dem Rennen am Samstag kämpferisch: «Logisch habe ich den Titel im Kopf. Nach meinem WM-Resultat muss ich mich sicher nicht verstecken.»