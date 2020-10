prev next

Nach der National League startet am Freitagabend auch die Swiss League in die neue Spielzeit. Auf den EHC Olten wartet zum Auftakt mit dem HC La Chaux-de-Fonds eine schwierige, aber machbare Herausforderung. Wie präsentieren sich die Powermäuse im heimischen Kleinholz, in dem rund 2900 Zuschauer zugelassen wären? Verfolgen Sie die Partie ab 19:45 bei uns im Ticker.