Der EHC Olten trifft in der ersten Partie des Playoff-Halbfinals zu Hause auf den bestens bekannten SC Langenthal. Bereits in den Qualifikationen spielten die Teams acht Mal gegeneinander. Bilanz: Fünf Siege für den EHCO. Gelingt es den Oltnern auch heute, die Langenthaler in Schach zu halten? Verfolgen Sie die Partie hier im Liveticker.