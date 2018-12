Heute Abend (Anpfiff 17:30 Uhr) empfängt der EHC Olten im heimischen Kleinholz den EHC Visp. Mit den Vispern hat der EHCO noch eine Rechnung offen, die letzten beiden Duelle gingen an den momentanen Tabellenfünften. Umso mehr will man sich heute mit drei Punkten in die Weihnachtspause verabschieden. Für den EHC Olten wäre ein Sieg gegen Visp der fünfte in Serie.