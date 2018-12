Der EHC Olten trifft am Dienstag (19:45 Uhr) auf den EHC Kloten. Olten ist in der Tabelle mit 41 Punkten auf dem vierten Platz klassiert. Kloten mit fünf Punkten weniger auf dem sechsten. Leader La-Chaux-de-Fonds hat sechs Punkte Vorsprung auf Olten. Können die Oltner heute gewinnen und den Anschluss an die Spitze wieder finden?